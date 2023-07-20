Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Temmuz 2023 11:11
Sağlıkta eğitim tayini

Merhaba arkadaşlar sormak istediğim bi soru var eğitim tayiniiyle ilgili. Biliyorum her yerde tayin yapılabilecek bölümlerin listesi var fakat ders içeriği ve bölüm bilgisi genetik ve biyolojiyle ilgili olmasına rağmen Biyomühendislik bölümüyle ilgili bir bilgi bulamadım. Bu bölümün eğitim tayini durumuyla ilgili bilgisi olan var mı, boşa mı tercih yapılmış olur?

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