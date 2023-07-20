Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 11:26
Kıbrısta Askerlik Yapan Sanık için SEGBİS?

Öncelikle hepinize merhaba. Bir ceza dava dosyamızda Kıbrısta askerlik yapan bir sanığımıza SEGBİS talimatı yazmamız lazım. Bu durumda askeriyeye yazıp en yakın SEGBİS birimine mi getirin diyoruz yoksa Mersin gibi bir adliyeye SEGBİS talimatı mı yapıyoruz? Bir ara Mersinden bu işlerin yapıldığını duymuştum.

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