Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 11:46
il içi- İller Arası Yer Değiştirme Sonucu İptaline 5 Yıl Tercih Yapamama Cezası Verilsin

Böylece keyfi tercihlerin ve hak gasplarının önüne geçilebilir. Hele il dışı atamadakini affetmek mümkün değil. Bir başkasının 1 seneden fazla kaybı olabiliyor.


hugo.almeida
Müsteşar
20 Temmuz 2023 11:53

Falakaya yatıralım.


Velocıraptor
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 11:55

modern cezalar münasiptir..

Bu arada tamamen empati duygusuyla açtım konuyu. Kendi branşımda Türkiye'de gidemeyeceğim yer yok. ama sizde biliyorsunuz ki bazı branşlarda iller arası yer değiştirme tam bir çile. insanlar depresyona bile girebiliyor o yüzden bu konuda devletinde, öğretmenin de ciddi olması lazım

hugo.almeida, 1 saat önce

Falakaya yatıralım.


popcorn007
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 11:56

5 yıl yerinde kararında bir cezadır. Ayrıca hizmet puanı da düşürülmeli, 5 yıl hizmet puanı alamasınlar.


Yondaimeminato
Şef
20 Temmuz 2023 12:02

Birazdan 'Gideceği yerde mutlu olamayacak öğretmenler iptal edebilmeli , her yıl tayin isteyebilmeliyiz' diyecekler damlar


hugo.almeida
Müsteşar
20 Temmuz 2023 12:03

Yanlışım varsa düzeltin ama il içinde zaten iptal olmuyor. İl dışında ise iptal edilebilmesi için özür grubunda eşinin yer değiştirmesinin gerçekleşmemesi lazım.. İkinci şart ise farklı illere tayin olması. Bunun haricinde kılavuzda bir iptal maddesi yok zaten.

MEB çok basit ve eski bir teknoloji ile bunları yapmaya çalışıyor hâlâ. Kendini geliştirmek adına, insanlara yardımcı olmak adına bir gayesi yok. Gelişmiş bir atama sistemi herkese büyük kolaylık sağlar.


Yondaimeminato
Şef
20 Temmuz 2023 12:06

İl içinde tanıdık varsa her türlü iptal ediliyor. Bizzat şahidim. Çoğu yıllarda İller arasına genel iptal hakkı veriliyor. Yanlış değilsem son 3 yıldır il dışına genel iptal hakkı verildi. İl içinde de il dışında da önüne gelen iptal veriyor anlayacağınız.

hugo.almeida, 1 saat önce

Yanlışım varsa düzeltin ama il içinde zaten iptal olmuyor. İl dışında ise iptal edilebilmesi için özür grubunda eşinin yer değiştirmesinin gerçekleşmemesi lazım.. İkinci şart ise farklı illere tayin olması. Bunun haricinde kılavuzda bir iptal maddesi yok zaten.

MEB çok basit ve eski bir teknoloji ile bunları yapmaya çalışıyor hâlâ. Kendini geliştirmek adına, insanlara yardımcı olmak adına bir gayesi yok. Gelişmiş bir atama sistemi herkese büyük kolaylık sağlar.


hugo.almeida
Müsteşar
20 Temmuz 2023 12:08

Tanıdık varsa bu ülkede olmaz diye bir şey yok. Kendi koydukları kurallara uyacaklarını düşünerek yazıyoruz ama genelde uymuyorlar.

Yondaimeminato, 1 saat önce

İl içinde tanıdık varsa her türlü iptal ediliyor. Bizzat şahidim. Çoğu yıllarda İller arasına genel iptal hakkı veriliyor. Yanlış değilsem son 3 yıldır il dışına genel iptal hakkı verildi. İl içinde de il dışında da önüne gelen iptal veriyor anlayacağınız.


Velocıraptor
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 12:15

İsveç miyiz biz yahu mutluluk esaslı atama yapılsın :))) belki 2071'de

Yondaimeminato, 1 saat önce

Birazdan 'Gideceği yerde mutlu olamayacak öğretmenler iptal edebilmeli , her yıl tayin isteyebilmeliyiz' diyecekler damlar


Yondaimeminato
Şef
20 Temmuz 2023 12:34

3-4 gün önce açılmıştı konu. 3 yıl şartının saçma olduğundan bahsediyorlardı. Onlara göre öğretmen tayin isteyerek mutlu olacağı yeri aramalıymış :)))Öğretmen mutlu değilse öğrenci nasıl mutlu olur diye mantık yürütüyorlardı.

Velocıraptor, 57 dk. önce

İsveç miyiz biz yahu mutluluk esaslı atama yapılsın :))) belki 2071'de

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