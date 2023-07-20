il içi- İller Arası Yer Değiştirme Sonucu İptaline 5 Yıl Tercih Yapamama Cezası Verilsin

Yanlışım varsa düzeltin ama il içinde zaten iptal olmuyor. İl dışında ise iptal edilebilmesi için özür grubunda eşinin yer değiştirmesinin gerçekleşmemesi lazım.. İkinci şart ise farklı illere tayin olması. Bunun haricinde kılavuzda bir iptal maddesi yok zaten.

MEB çok basit ve eski bir teknoloji ile bunları yapmaya çalışıyor hâlâ. Kendini geliştirmek adına, insanlara yardımcı olmak adına bir gayesi yok. Gelişmiş bir atama sistemi herkese büyük kolaylık sağlar.