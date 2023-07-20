Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 11:47
Milletvekili maaşı dudak uçuklatiyor

Hak ediyorlar çok çalışıyorlar helal olsun(!)


ferdaogretmen
Memur
20 Temmuz 2023 11:56

Guncel


fakir.adam
Şube Müdürü
20 Temmuz 2023 12:02

2.kez milletvekili seçilen bir vekilimiz emekli maaşı+normal maaşı toplam 147k alıyor.çok diyenler utanırmı?sanmam.


payitaht26
Şube Müdürü
20 Temmuz 2023 12:03

Bir milletvekili kolay yetişmiyor öyle deme!!!


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
20 Temmuz 2023 12:08

147 Bin TL fazla mı? Araba gelmez onunla, o maaşla sen yalı, ev daire alamazsın! Koskoca milletvekili kirada kalırsa 20-30 Bin TL kira öderse maaşının çoğu kiraya gider. Akbil parası ile meclise gidip gelse, meclisin yanında tavuk dürüm yerse maaşından bir şey kalmaz!


sadecememuruz
Aday Memur
20 Temmuz 2023 12:23

hahahaha bildigim kadarıyla merkez bankasındaki başkan şöförünün maaşı 70k civarı


feridunemeksiz
Şef
20 Temmuz 2023 12:34
İlkokul mezununun aldığı maaş bunları dörde katlar
Toplam 6 mesaj

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