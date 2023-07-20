Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


20 Temmuz 2023 11:58
Evrenin en büyük kötülüğü, seninle muhattap olmanın zulmü

Tüm günahlarına kefaret olsun


LifeSaver1
20 Temmuz 2023 11:59

Nefret nefret nefret sonsuza kadar sürecek Nefret...


LifeSaver1
20 Temmuz 2023 12:29

Allah a havale ediyorum


LifeSaver1
20 Temmuz 2023 12:31

Belki birgün yapmam gerekeni yapar ve tüm dünyaya sesimi duyururum seni ve ordularının kötülüklerini herkese duyurabilirim belki birgün bunu yaparim


LifeSaver1
20 Temmuz 2023 13:09

Doğrusu sana duyduğum nefretin igretinin buyuklugunu biliyorsun ama şu fukara gariban hasta ve yoksul aileme yaptigin işkencelerin son bulması için seninle bulusmaya hazırım belki de den kurtulurum hiç sanmoyorum çünkü tüm seytanlar bir omr enn uzun ömürlü yaşıyor nefes alıyor bu böyle garibanlar ve kimsesizler ancak ağlaya aglayA ölmeye geldik. Gözlerimi kapatıp cehennemin içine düştüğümü hayal edip, bir şeytanın gariban yoksul fukara uzuvlarını dokunduğunu düşünerek içimden Allah'ın bana yardım etmesini ekleyeceğim

Pek

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