Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 12:08
yasadışı bahis tanıklık acil!
istanbul'da x asliye ceza mahkemesi'nden zorla getirmem çıkmış, dosyada tanıkmışım. müşteki taraf da spor toto. anladığım kadarıyla eskiden oynadığım yasadışı bahis mevzusu. bu mevzudan tanık olarak çağırılmak ne anlama geliyor? bana da idari para cezası uygulanır mı? bilgisi olanlar lütfen yardımcı olabilir mi?

biochemical
Aday Memur
20 Temmuz 2023 12:25
Büyük ihtimal sana isim sorarlar şunu tanıyo musun buna niye para gönderdin vs gibisinden. Ceza alma ihtimalin var. Yasadışı bahis oynamayın terörizmi finanse ediyorlar

sinanpolat22
Memur
20 Temmuz 2023 12:26
ceza derken kabahatler kanunundan mı, idari mi adli mi hangi ceza türünden bahsediyorsunuz
biochemical, 48 dk. önce
Büyük ihtimal sana isim sorarlar şunu tanıyo musun buna niye para gönderdin vs gibisinden. Ceza alma ihtimalin var. Yasadışı bahis oynamayın terörizmi finanse ediyorlar
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