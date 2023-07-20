yasadışı bahis tanıklık acil!

istanbul'da x asliye ceza mahkemesi'nden zorla getirmem çıkmış, dosyada tanıkmışım. müşteki taraf da spor toto. anladığım kadarıyla eskiden oynadığım yasadışı bahis mevzusu. bu mevzudan tanık olarak çağırılmak ne anlama geliyor? bana da idari para cezası uygulanır mı? bilgisi olanlar lütfen yardımcı olabilir mi?

istanbul'da x asliye ceza mahkemesi'nden zorla getirmem çıkmış, dosyada tanıkmışım. müşteki taraf da spor toto. anladığım kadarıyla eskiden oynadığım yasadışı bahis mevzusu. bu mevzudan tanık olarak çağırılmak ne anlama geliyor? bana da idari para cezası uygulanır mı? bilgisi olanlar lütfen yardımcı olabilir mi?