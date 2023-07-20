Maaş farkı seyyanen yatmadan

Eridi hepsi artık yatsada olur yatmasada bu ülkede hala benim arabam yok isterse mazot 50 lira olsun diyen bir kesim var yediği yemeğin giydiği giyecegin içtiği suyun çocuğuna aldığı çikolatanın karısına kızına aldığı hijyenik pedin bile kamyonla tırla geldiğini hesap etmeyen kesim sanada selam olsun

Eridi hepsi artık yatsada olur yatmasada bu ülkede hala benim arabam yok isterse mazot 50 lira olsun diyen bir kesim var yediği yemeğin giydiği giyecegin içtiği suyun çocuğuna aldığı çikolatanın karısına kızına aldığı hijyenik pedin bile kamyonla tırla geldiğini hesap etmeyen kesim sanada selam olsun