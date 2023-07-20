Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 12:08
Maaş farkı seyyanen yatmadan
Eridi hepsi artık yatsada olur yatmasada bu ülkede hala benim arabam yok isterse mazot 50 lira olsun diyen bir kesim var yediği yemeğin giydiği giyecegin içtiği suyun çocuğuna aldığı çikolatanın karısına kızına aldığı hijyenik pedin bile kamyonla tırla geldiğini hesap etmeyen kesim sanada selam olsun

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