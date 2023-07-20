Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 12:33
Uzman Öğretmen Sertifikası

Geçen yıl uzmanlık eğitimlerini tamamladım mebbiste e sertifika da görünüyor ama sınava giremedim malesef bu sene tekrar başvurdum yine aynı eğitime katılacak mıyım?


Mustafax5908
Aday Memur
20 Temmuz 2023 12:51
Eğitim 2 sene geçerli olması lazım

fadime82
Memur
20 Temmuz 2023 12:56
Sertikaniz varmis. Sadece sınav basvurusu yaacaksiniz. Videolari izlemeye gerek yok
Toplam 2 mesaj

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