Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 12:35
İl dışı tayin iptali

Şırnak'ta bir köy okulunda dördüncü yılımı doldurdum ve artık İstanbul'a dönmek istiyorum, bu il dışı tayin döneminde de İstanbul'a tayin olurum çok büyük ihtimalle ama geçtiğimiz teklif döneminde 6 tane Erasmus projesi yazdım ve sonuçları henüz açıklanmadı ve bu projelerin her birine en düşük 60 bin en fazla 400 bin Euro hibe verilmesi ihtimali var, ha bu arada belirteyim bir önceki dönem yazdığım 2 projeye de hibe çıktı ve öğrencilerimle beraber birçok ülkeyi gezdik, şimdi soru şu: Tayin olduktan sonra proje sonuçları açıklandığında geri dönme ihtimalim var mı?

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