KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 13:13
Üniversite mezunu olup tekstilde işe başlamak
Evet arkadaşlar benim gibi olan var mı memnun musunuz

Devürürüm
20 Temmuz 2023 13:21

Ülkede aşağı yukarı 210 üniversite var. Abicim ülkede üniversite mezunu olmayan mı var?

Üniversite mezunu olarak iş seçme lüksümüz ve albenimiz, 25-30 yıl önceydi. Üniversite=ilkokul ayarına geldi malesef. Ülkede mantar gibi üniversite açarsan, sonuç= işsizlik, kalitesiz eğitim, kalitesiz verim olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde malesef ihtiyaçtan fazla öğretmen, mühendis, avukat vb. Mezun verliyor. Her üniversite okuyan kalifiye iş sahibi olursa tekstili kim yapacak, fırında ekmeği kim pişirecek, akaryakıt pompacısı kim olacak böylede düşünmek gerekiyor.


Devürürüm
20 Temmuz 2023 13:22

Üzücü bir durum olduğunu kabullenerek yazdım

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