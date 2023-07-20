Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Temmuz 2023 13:35
Eş durumları niye açıklanmıyor?

Bakanlıktan hala kimseye ulaşamadım eşim asker 15 günü geçti dilekçe verdim açıklanır dediler 10 güne en fazla evi gönderdim eğer ki pazartesiye kadar açıklanmazsa bakanlığa gidecem


gonul_kara
Memur
20 Temmuz 2023 13:44
Bir ay koycandi kafandan
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