Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 13:37
Hatay/defne

Arkadaşlar Hatay/defneye tayini çıkan varsa bu başlık altında iletişime geçebilir miyiz? Defneye toplu taşıma dolmuşlar var mı ? Ve defnede halen kimse var mı hayat az da olsa normale donmu mu bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim


Soransen355
Memur
20 Temmuz 2023 13:51

Hatay merkez ilcesi Antakya ve Defnedir , deprem yerle bir etti , heryer enkaz harabe , sehir merkez ilcelerinde yasam yok , saglam kalan bina yok cunku , yikilan binalarin enkazi kalkti , agir hasarli bina sayisi binlerce , bunlarin yikimi surecek , dolmus otobus vs yok , deprem acik ara en cok Hatayi vurdu ,

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