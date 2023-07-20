Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Temmuz 2023 13:41
Kitlerde Kapsam Dışı Personel

Kitlerde kapsam dışı personel sayısı bildiğim kadarıyla çok az seyyanen zam durumu , genel şartlar, kitlerde gerçekleşmesi beklenen yapılanma gibi konular hakkında bilgi sahibi arkadaşlar bilgi paylaşımında bulunabilir mi?

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