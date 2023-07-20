Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 13:45
Toplu Sözleşmeden Umudu Olanlar

Gerçekten bu beceriksiz ekip işin başındayken toplu sözleşmeden bir umudu olan varmı.


tekgöz
Daire Başkanı
20 Temmuz 2023 13:50

Çok fazla umudum yok aslında. Bir ihtimal %20 kira yardımı ve bayramlarda emekliler gibi 2000 tl ikramiye verirler.


Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
20 Temmuz 2023 14:08
Benim pek umudum yok diyemem hiç umudum yok :) hükümet ne derse kabul edecekler.

mavi_umut
Daire Başkanı
20 Temmuz 2023 14:16

Olmuş , olacakların aynasıdır. Ne beklentisi yahu :))


doks
Daire Başkanı
20 Temmuz 2023 14:19

Alacağımız zammın buçuklu bir rakam olacağına eminim şahsen.


Anuşirvann
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 14:29

Toplu sözleşmede sendika ile ilgili zaten kimsenin umudu yok. Sadece hükümet ne verecek onu merak ediyor insanlar. Ne verilirse verilsin hükümet vermiş olacak. Sendika sadece figüran

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