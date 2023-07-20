Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 13:45
Temmuz Enflasyonunun Yüksek Çıkması, Toplu Sözleşmede Sendikanın Elini Güçlendirir mi?

Ağustos ayı yaklaştı ve toplu sözleşmeler başlıyor. Temmuz ayı enflasyonu son zamlardan sonra çift haneli çıkması bekleniyor. Temmuz ayı enflasyonu ağustosta açıklanacağından, enflasyonun yüksek çıkması toplu görüşmede sendikanın elini güçlü kılacak ve sendika toplu sözleşmede yüksek zam almasına neden olabilir. Yetkili sendika umarım bu kozu iyi bir şekilde kullanarak memur maaş artış sürecinde iyi gerçekçi kazanımlar elde eder. Bununla birlikte temmuz ayı enflasyon oranı açıklanmadan sendika taleplerini çalışma bakanlığına sunmamalıdır. Sunsa da enflasyon verisi açıklandıktan sonra bunu güncellemelidir diye düşünüyorum. Sizce yetkili sendika temmuz ayı enflasyon verisini koz olarak kulana bilecek mi? Süreci memur lehine olacak şekilde sürdürebilecek mi?


Anuşirvann
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 14:36

Yetkili sendikanın hiçbir etkisi yok hocam. Temmuz enflasyonunun çift hane geleceğini sağır sultan biliyor. Sendika da ona göre zam istesin kolundan tutan mı var. Ocak zammı 15'ten çok olmadığı sürece hiçbir anlamı yok. Zaten 2024 ocak temmuz enflasyonu rahat 15 çıkar. Ocakta 5 puan da verseler 10 da verseler üstünü temmuzda enflasyon farkı olarak alacaz.


2ven
Aday Memur
20 Temmuz 2023 14:41

sendika denilen şeyin eli zaten güçlüdür. arkana milyon tane memur alıp hükümetten hiç bir şey alamamak tamamen sünepeliktir

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