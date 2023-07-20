Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 14:03
Tayin tebligat yazısı

Arkadaşlar selam eskişehirde katiplik yapıyorum tayinim çıktı fakat bugün 20 si olmasına rağmen yazı düşmedi aranızda düşen var mı ya da ne zaman düşer bilgisi olan var mı

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