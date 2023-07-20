mal bildirim formu

Hocam ne beş katı ne on katı mal bildirimini takan mı var artık bende özen gösterdim kapalı zarfa falan koydum kaybettiler kimsenin umrunda değil 70 bin liralık altın

Hocam ne beş katı ne on katı mal bildirimini takan mı var artık bende özen gösterdim kapalı zarfa falan koydum kaybettiler kimsenin umrunda değil 70 bin liralık altın