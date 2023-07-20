Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 14:04
mal bildirim formu

ilk ataması yapılan bir öğretmenin mal bildirim forumunda uygulaması geren 5 katı kuralı yeni maaşa göre mi olmalı örneğin 70 bin değerinde altını bulunan bir kişi hangi maaşın beş katını baz almalı. Ben yazmadım bir problem olur mu


Medusa06
20 Temmuz 2023 14:27
Hocam ne beş katı ne on katı mal bildirimini takan mı var artık bende özen gösterdim kapalı zarfa falan koydum kaybettiler kimsenin umrunda değil 70 bin liralık altın
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