Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 14:09
Fark ve Seyyanen Zam Ne Zaman Yatmalı?

Merhabalar,

Ben bir devlet üniversitesinde akademik personelim. Maaş farkı ve seyyanen zammın 27 temmuzda yatırılacağı söylendi. Bu tarihin bir sınırı, maaşın yatması gereken bir gün var mıdır? İtiraz etmek, sebep sormak istiyorum ancak yasal dayanağı var mı bilemiyorum. Geçen dönem de aynısını yaptılar. Farklar diğer memurlardan ortalama 1 hafta sonra yatmıştı.

Görüşlerinizi merak ediyorum.


kitkanun
Şef
20 Temmuz 2023 14:14

süre falan yok. kurumun keyfiyeti. KİT'lerde 14 günlük farklar maaşla birlikte yatar. Seyyanen zammı da 1 gün sonra yatırdılar hemen.


hsnd
Müsteşar
20 Temmuz 2023 14:15

Kurum üniversite bugün yatırıldı seyyanen ve farklar.


doks
Daire Başkanı
20 Temmuz 2023 14:18

Mesela geçen aylarda sağlık bakanlığı teşvik ödemeleri ilgili ayda yatırmamıştı, sonraki ayın başına sarkmıştı. Kural kaide dinleyen yok, maliye parayı ne zaman gönderirse o zaman alacağız.

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