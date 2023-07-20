Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 14:21
Bakan dediğin işte böyle olur.

Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenevlerinde öğretmenlerin konaklamasına yönelik öncelik kapasitesini artırdı. Çevrim içi rezervasyon sistemlerinde, 25-39 oda kapasiteli kurumlarda en az 15 oda, 40-79 oda kapasiteli kurumlarda en az 30 oda, 80 oda ve üstü kapasiteli kurumlarda ise toplam oda sayısının en az yüzde 60'ından öncelikle öğretmenlerin yararlanması sağlanacak.

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