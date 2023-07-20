KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 14:57
PMYO TYT
Tyt 280 ham puan aldım. 300 bekliyordum şimdi tırsmaya başladım. Polislik gelir mi sizce?

zaMqi
Aday Memur
20 Temmuz 2023 15:05

erkek gelir

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