KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Temmuz 2023 15:00
MSÜ TYT
280 puan aldım tytde. MSÜ den bütün astsubaylıklar aktif durumda 02.08 de mülakatım var. Sizce bu tyt puanı yeterli olur mu?

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