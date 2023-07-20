KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Temmuz 2023 15:12
4478 alan kodu

4478 alan koduyla 2023/1 tercihleri yapan var mı


asg26
Aday Memur
20 Temmuz 2023 15:14

Ben varım


Gizemilhan
20 Temmuz 2023 15:22

Kaç puanla başvuru yaptınız

asg26, 1 saat önce

Ben varım


asg26
Aday Memur
20 Temmuz 2023 15:32

78 puanla, 4478'in geçtiği her yeri yazdım hocam. Siz?


Gizemilhan
20 Temmuz 2023 15:49

Bende öyle 75 ile yazdım TCDD öncelik verdim ilk sıralarda

asg26, 47 dk. önce

78 puanla, 4478'in geçtiği her yeri yazdım hocam. Siz?


asg26
Aday Memur
20 Temmuz 2023 16:02

Çok merak ediyorum sonuçlar nasıl olacak


Gizemilhan
20 Temmuz 2023 16:03
Hayırlısı olsun herkes için darphane ve damga matbaası İstanbul yazdınız mı hangi sıraya yazdınız ?
asg26, 17 dk. önce

Çok merak ediyorum sonuçlar nasıl olacak


asg26
Aday Memur
20 Temmuz 2023 16:06

Yazdım ortalara yazdım onu ama orasının geleceğine imkan vermiyorum şahsen :)


Gizemilhan
20 Temmuz 2023 16:07
Bende öyle inşallah hayırlısıyla yerleşiriz bu sıkıntı biter
asg26, 13 dk. önce

Yazdım ortalara yazdım onu ama orasının geleceğine imkan vermiyorum şahsen :)


asg26
Aday Memur
20 Temmuz 2023 16:09

Hayırlısı olsun diyelim hocam, gönül atanmak istiyor :) atanamazsanız tekrar çalışacak mısınız sınav


Gizemilhan
20 Temmuz 2023 16:10
Bu sorunun cevabını bende bilmiyorum inanki 5 yıl oldu
asg26, 10 dk. önce

Hayırlısı olsun diyelim hocam, gönül atanmak istiyor :) atanamazsanız tekrar çalışacak mısınız sınav


asg26
Aday Memur
20 Temmuz 2023 16:11

Ben eğer bu sefer de atanamazsam, ufaktan matematikle başlamayı düşünüyorum tekrar...

Gizemilhan, 9 dk. önce
Bu sorunun cevabını bende bilmiyorum inanki 5 yıl oldu

Gizemilhan
20 Temmuz 2023 16:13
Atanırsınız ,atanırız inşallah
asg26, 8 dk. önce

Ben eğer bu sefer de atanamazsam, ufaktan matematikle başlamayı düşünüyorum tekrar...

Toplam 12 mesaj

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