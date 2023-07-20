Omuz yırtığı ameliyatı

Abiler omuz yırtığından ameliyat oldum doktor artık ağır hiçbir şey kaldırmayacağımı söyledi çok dikkat etmemi söyledi gihe geçiş oluyor mu ya da hangi dilime giriyor

Abiler omuz yırtığından ameliyat oldum doktor artık ağır hiçbir şey kaldırmayacağımı söyledi çok dikkat etmemi söyledi gihe geçiş oluyor mu ya da hangi dilime giriyor