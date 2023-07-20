Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 16:19
memur, işçinin amiridir....en düşük memur maaşı, en yüksek işçi maaşından yüksek olmalıdır.

memur, i̇şçi̇ni̇n ami̇ri̇di̇r....en düşük memur maaşi, en yüksek i̇şçi̇ maaşindan yüksek olmalidir.

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