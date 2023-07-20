Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Temmuz 2023 16:21
Mezun olunan açıköğretim bölümünü örgün tekrar okuyup eğitim tayini isteyebilir miyim?

Arkadaşlar başlıkta da belirttiğim gibi ben açıköğretim sağlık yönetimi bölümünü bitirip mezun oldum. Şimdi aynı bölümü örgün yazıp eğitim tayini istemeyi düşünüyorum. Örgün eğitim olarak sağlık yönetimi yazarsam okuyabilir miyim ve bununla eğitim tayini isteyebilir miyim?

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