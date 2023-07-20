yüksek disiplin kurulu usulsüzlüğü

Suc duyurusunda bulunabilirsin bu kadar basit ama emin isen yanı belgede sahtecilik yapıyorlar kurul toplanmadan toplanmış gıbı gosterıp karar verip imzalanmış dersın. Malum valilik binaları koridorları kameralı toplantı olmus mu olmamıs mı hersey ayen beyan cıkar zaten sana donus olur :) zaten ıhrac oldun ise arı yuvasına bir comak sok bakalım ama kesinlikle sana donusu olur merak etme bir yerden ararlar illaki seni eger dedıgın gibi ise ancak bunla ilgilı sunu söyleyebilirim boyle gecikmesi olan evragı zaten hukuk isleri takip eder ve toplantı olsada olmasa da senin ceza alacagın zamanda toplantı yapmıs gösterilir oyle imza atarlar ugrasan olmus mudur bilmem ama malesef tarih bazen yapıldığı tarih olmaya bılıyor

Suc duyurusunda bulunabilirsin bu kadar basit ama emin isen yanı belgede sahtecilik yapıyorlar kurul toplanmadan toplanmış gıbı gosterıp karar verip imzalanmış dersın. Malum valilik binaları koridorları kameralı toplantı olmus mu olmamıs mı hersey ayen beyan cıkar zaten sana donus olur :) zaten ıhrac oldun ise arı yuvasına bir comak sok bakalım ama kesinlikle sana donusu olur merak etme bir yerden ararlar illaki seni eger dedıgın gibi ise ancak bunla ilgilı sunu söyleyebilirim boyle gecikmesi olan evragı zaten hukuk isleri takip eder ve toplantı olsada olmasa da senin ceza alacagın zamanda toplantı yapmıs gösterilir oyle imza atarlar ugrasan olmus mudur bilmem ama malesef tarih bazen yapıldığı tarih olmaya bılıyor