Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 16:23
yüksek disiplin kurulu usulsüzlüğü

bi idari soruşturmaya istinaden ihraç istemiyle dosyam yüksek disiplin kuruluna gitti. dosyanın zaman aşımına girmesine 1 gün kala kurul toplanmış gibi ihracım istenmiş halbuki bi önceki gün kurul toplantısı tarihi belli değil dosya hala rapörtörde denmişti bu olay öncelerde de bi kaç kişinin başına gelmiş bununla alakalı ne yapılabilir dosyayı inceleme hakkımız varmıdır?


altıntaşli
Şef
20 Temmuz 2023 17:17

Bildigim Cezanin onandığı tarih önemli. Bakan onayı tarihi


vukuat06
Aday Memur
20 Temmuz 2023 17:20

bende öyle biliyorum mahkemeyle uğraşmadan ne yapabilirim ona bi yol arıyorum

altıntaşli, 34 dk. önce

Bildigim Cezanin onandığı tarih önemli. Bakan onayı tarihi


Sadeceinsan65
Şube Müdürü
20 Temmuz 2023 17:29
Suc duyurusunda bulunabilirsin bu kadar basit ama emin isen yanı belgede sahtecilik yapıyorlar kurul toplanmadan toplanmış gıbı gosterıp karar verip imzalanmış dersın. Malum valilik binaları koridorları kameralı toplantı olmus mu olmamıs mı hersey ayen beyan cıkar zaten sana donus olur :) zaten ıhrac oldun ise arı yuvasına bir comak sok bakalım ama kesinlikle sana donusu olur merak etme bir yerden ararlar illaki seni eger dedıgın gibi ise ancak bunla ilgilı sunu söyleyebilirim boyle gecikmesi olan evragı zaten hukuk isleri takip eder ve toplantı olsada olmasa da senin ceza alacagın zamanda toplantı yapmıs gösterilir oyle imza atarlar ugrasan olmus mudur bilmem ama malesef tarih bazen yapıldığı tarih olmaya bılıyor
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