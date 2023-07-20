Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 16:41
Doğum izni

Selamlar hocalarım şuanda yaz tatilinde gebe olan öğretmenin doğum öncesi izni yanmış olduğu söyleniyor fakat bazı yerlerden de yaz tatiline denk gelen doğum öncesi izini doğum sonrasına aktarabilmiş hocalarda olduğu söyleniyor doğruluğu var mıdır acaba?


Kuskusuz
Daire Başkanı
20 Temmuz 2023 16:45

Hocam doğum izni dediğimiz olay gebeliğin 37. Haftasına kadar doktor raporu ile 37. Haftaya kadar geciktirilebilir. 32 hafta ile 37. Hafta arasındaki süreci doktor raporu ile çalışabilir olarak alıp bilfiil çalışması gerekir o süreci. Çalıştı ise o 5 hafta doğum sonrasına eklenir. Çalışmadıyla eklenmez.


Kuskusuz
Daire Başkanı
20 Temmuz 2023 16:48

Çok anlatım bozukluğu ve hata ile yazmışım. 4 gündür yoğun video izliyorum. Beynim galiba rolantide;)) Tekrar düzgünce yazayim. 32. Haftadan itibaren doktor raporu ile çalışabilir denilip 37. Haftaya kadar ya da her ne kadar çalıştıysa o hafta kadar doğum sonrasına eklenir. Ancak bizzat çalışması gerekir. Tatilde ise eklenmez. Ben doğum iznindeyken böyleydi. ;)))


melcea
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 17:09

Aktaranlar hata yapmis. Isterseniz sansinizi deneyin ama hak iddia edecek bir durum yok. Bir de yillar sonra " yanlislik olmus, aldiginiz maasi faiziyle odeyin" diyebilirler. Riskli. Dogrusu arkadasimizin da yazdigi gibi, fiilen calisilmayan gunler aktarilmaz. Zaten tatildeyiz.

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