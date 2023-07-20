Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 16:48
4B sözleşmeli çalışırken ölüm aylığı kesilir mi?

Merhaba

Ben 4B sözleşmeli olarak çalışmaktayım. Emekli sandığından yetim maaşı alıyordum fakat çalışmaya başlamama rağmen almaya devam ediyorum. Böyle bir hakkım var mı yoksa kesilmesi mi gerekiyordu? Başıma bela olur mu?


E.Kayı Han
Editor
20 Temmuz 2023 17:05

Kesilmesi gerekir. Sonrasında faizi ile birlikte sizden iade isterler.

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