Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 17:10
Menisküs + çapraz bağ ameliyatı yardım..

Arkadaşlar yaklaşık 15 yıllık memurum. Bir buçuk sene önce menisküs ve çapraz bağ ameliyati oldum şimdi palaska bile taksan dizim çok ağrıyor ve yürümekte zorlanıyorum. Zaten bir olayda koşmam gerekirse falan asla koşamam çünkü yürürken bile ağrıyor.. Bu durumdan dolayı sağlıkta hangi dilime girer veya gih olunur mu ?? Bilgilerinize ihtiyacım var teşekkürler..


E.Kayı Han
Editor
20 Temmuz 2023 17:16

Aynı ameliyatı bende oldum hiç bir sıkıntım yok. Halı sahada maç yapıyorum. Koşuyorum. Dağa tepeye tırmanıyorum. Günlük en az 10 km yürüyorum. Sizin ameliyatı yapamamışlar.


zwitter28
Memur
20 Temmuz 2023 17:24

Net bilgi olarak yazayım. Aynı durumu bende yaşadım. Sağlık Daire Başkanlığına C dilimine girmek içinde talepte bulundum. Cevap olumsuz geldi. Bilginiz olsun.

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