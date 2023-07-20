İl dışı mağduriyet.

Merhabalar, 7 yıl önce sözleşmeli olarak Şırnak ilinin küçük bir ilçesinde dağ köyüne atandim. Branşımdan çok yer açılmadığı için yıllardır ne memleketime ne de yakın bir merkezi yere il dışı yapamıyorum. Bugün merak edip evime 1.000km uzaklıktaki illerin, il içi atamalarına baktım. Merkez okullar dolmuş ücra uzak ilçe ve köy okulları kalmış. Zorunlu hizmet affı eş durumu vs derken hep kaybeden benim gibiler oluyor bazı haklar verilirken, hakkı yenenler düşünülmuyor mu ? Bir 10 yıl daha Şırnak'ta kalmam mi gerekiyor ? 23 yaşında atandım ömrümün en güzel yıllarini imkansızlıklar içerisinde geçirdim. Bu sene de görünen o ki nerede ücra köy bucak varsa oralar açılacak ve yine gidemeyeceğim evime uzak illere dahil. Bu konuda elimden bir şey gelmemesi çok can sıkıcı.