Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 17:46
Lütfi Banat İlici Atama Ne İş?

Lütfi Banat Ortaokulu ilköğretim matematik ilici açık gösterilmedi. sonuçlar açıklandı baktım ilköğretim matematik giden de yok. Ama 2 öğretmen Lütfi Banat a atanmış. Ne iş? Hayırdır?


melcea
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 17:50

Emekli olan da yok mu?


turkceogretm
Şube Müdürü
20 Temmuz 2023 17:52

15 agustos'ta emekli olacakları münhal listede belirtmeden ayarlamıslar birilerine işte hocam anladıgım kadarıyla


hugo.almeida
Müsteşar
20 Temmuz 2023 18:04

İki kişi emekli olmuşsa onların yerine tercih yapanlar gelmiştir. İl içinde boş kontenjanlar dışında tüm okulları yazabilirsiniz.

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