Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 17:48
YKS tercihi... Nasıl konu açacağımı bulamadım, buradan açtım. Üzgünüm...

Merhabalar,

YKS'de ek puanlı yerleştirme ile TYT puanı 236.6999 ve 1.852.121 sıralama ile 2 yıllık hangi bölümler tercih edilmelidir? Tercih aralığı nasıl yapılmalı; yani puan tercih aralığı, sıralama aralığı nasıl olmalıdır? Teşekkürler...

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