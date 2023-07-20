Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 18:28
İl içi hakkında sorum var

Arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim benim sorum il içi tayinlerinde örneğin y okulu boş ve x okulundan bir öğretmenin y okuluna tayini çıkıyor bende x okulunda tayini çıkan öğretmenin yerini yazdım ama tayinim çıkar mı o okula böyle birşey olabilir mi nasıl oluyor bu il içi tayinleri

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