Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 18:30
Memuru günah keçisi yapmayalım
Değerli kamu çalışanları son zamlarla birlikte kamu çalışanları üzerinde bir baskı oluşabilir Dikkat edilmesi gereken nokta Bu baskı ortamında sendika ile hükümetin zam pazarlığı Aleyhimize sonuçlanabilir ki son yıllarda hep hükümetin dediği oldu Seçim olmasaydı bu zammı almadık umarız aynı duruma düşürmezler

fakir.adam
Şube Müdürü
20 Temmuz 2023 18:50

ne diyon be

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