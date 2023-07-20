Memuru günah keçisi yapmayalım

Değerli kamu çalışanları son zamlarla birlikte kamu çalışanları üzerinde bir baskı oluşabilir Dikkat edilmesi gereken nokta Bu baskı ortamında sendika ile hükümetin zam pazarlığı Aleyhimize sonuçlanabilir ki son yıllarda hep hükümetin dediği oldu Seçim olmasaydı bu zammı almadık umarız aynı duruma düşürmezler

Değerli kamu çalışanları son zamlarla birlikte kamu çalışanları üzerinde bir baskı oluşabilir Dikkat edilmesi gereken nokta Bu baskı ortamında sendika ile hükümetin zam pazarlığı Aleyhimize sonuçlanabilir ki son yıllarda hep hükümetin dediği oldu Seçim olmasaydı bu zammı almadık umarız aynı duruma düşürmezler