KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 18:37
askeri intibakta ayrılmak polisliğe engel mi ?

Asem intibakta bıraktım önceki yıllarda, polis olmaya engel mi

Çevrenizde askeri eğitimi bırakıp sonra polis olan var mı?

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