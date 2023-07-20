Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 19:05
Maaşlara İvedi İyileştirme Müjdem Nerede

Polisin tayini çıkar verilen harcırah nakliyeyi bile karşılamaz emlakçısı depozitosu derken masraflar katlanır peki ya yeni kiracı olmak tam zulüm ev kiraları 10 bin 15 bin taban fiyat olmuş her yerde...bari sağlıkçılara da verildiği gibi ek ücretler öğretmenlerde olduğu gibi uzman-baş ödemeleri belediyecilerdeki sds ler derken gerçi bu meslekler de ve çoğu meslekte birden fazla ek ücretleri var o derece ki 1 maaş da ek ödemelerden geliyor devletin silahlı bir güvenlik kuvveti özel güvenlikten az alıyor el insaf polise de bir müjde gelsin artık


I_N_F_A_Z
Şef
20 Temmuz 2023 19:22

Kardeşim benim inşallah. Yanlış anlamazsın ama Recep İvedik 2 deydi sanırım orada kahve falı bakma sahnesi vardı bir anda o aklıma geldi. (Sakın yanlış anlama sana sözüm yok .sen haklısin ama yapacak birşey yok)

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