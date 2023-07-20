Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Temmuz 2023 19:07
İl içi eş durumu

Ben yeni atanmış sözleşmeli personelim. Eşim aynı ilin farklı ilçesinde kadrolu öğretmen. Ben 1 yıllık hizmet süresini tamamlamam durumunda eşimin bulunduğu ilçeye eş durumu yapabilirmiyim? Şimdiden cevaplar için teşekkürler.

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