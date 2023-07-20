Arapça Öğretmenliği vs Almanca Öğretmenliği

Arkadaşlar merhaba, yaşım 27 bir kamu kurumunda 6 yıl görev yaptıktan sonra yaptığım işi sevmediğim için istifa ettim. Bu sene yeniden yks'ye girdim ingilizce öğretmenliği için ama puanım istanbulda devlet veya tam burslu vakıf üniversitelerine tutmadı. Başka şehre de gitmek istemiyorum üniversite için. Elimdeki seçenekler arapça öğretmenliği veya almanca öğretmenliği. İki dili de bilmiyorum üniversitede öğreneceğim. İkisinin de mezun sayısı, başvuru sayısı ve atanan sayısı az. Hem atama puanlarının daha düşük olması hem de ortaokullarda da çalışma imkanı olması sebebiyle arapça öğretmenliği bana daha yakın geliyor. Siz bu iki bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? İleride öne çıkma veya daha da geri düşme olasılıkları nedir? Siz ikisinden birini yazacak olsaydınız hangisini yazardınız? Herkesin fikrini merak ediyorum ve bu iki bölümden mezun olanlar varsa fikir belirtmeden geçmesinler lütfen.