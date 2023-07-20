2023/5 ckys

Emniyetle görüştüm hakkinda dosya olmayanlari sistem süzüp gönderdi kalanlar sorunlu olanlar tarzında Bi bilgi edindim. Buraya bakıyorum sicilimde sorun yok diyenlerde bekliyor. Dosyam tam 1 ay önce emniyetten bakanlığa gitti ama hala ckys mağduriyeti yasiyorum. Geçen ayın 22 sinde cimere yazdım 11 inde bakanlığa iletmiştim. Hala bi ilerleme yada bilgi alamıyorum. 2023/5 mağduru varsa benimle iletişime geçebilir mi? Millet bilmem kaçıncı maaşını alırken biz neyi bekliyoruZ. Bide bi sendika var ckys bekleyenlerle ilgili geriye dönük ödeme için dava açacaklarını söylemiş, sizce ne kadar başarılı olabilirler

Emniyetle görüştüm hakkinda dosya olmayanlari sistem süzüp gönderdi kalanlar sorunlu olanlar tarzında Bi bilgi edindim. Buraya bakıyorum sicilimde sorun yok diyenlerde bekliyor. Dosyam tam 1 ay önce emniyetten bakanlığa gitti ama hala ckys mağduriyeti yasiyorum. Geçen ayın 22 sinde cimere yazdım 11 inde bakanlığa iletmiştim. Hala bi ilerleme yada bilgi alamıyorum. 2023/5 mağduru varsa benimle iletişime geçebilir mi? Millet bilmem kaçıncı maaşını alırken biz neyi bekliyoruZ. Bide bi sendika var ckys bekleyenlerle ilgili geriye dönük ödeme için dava açacaklarını söylemiş, sizce ne kadar başarılı olabilirler