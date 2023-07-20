Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 19:37
Ticaret Bakanlığı seyyanen +fark ödemesi
Kaç yattı sizlere arkadaşlar. 8077 TL'yi çıkınca 523 TL oluyor benim fark çok az değil mi bir yanlışlık mı var acaba hemen herkese 9100 yatarken 8609 yattı benim.

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