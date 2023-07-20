Ticaret Bakanlığı seyyanen +fark ödemesi

Kaç yattı sizlere arkadaşlar. 8077 TL'yi çıkınca 523 TL oluyor benim fark çok az değil mi bir yanlışlık mı var acaba hemen herkese 9100 yatarken 8609 yattı benim.

Kaç yattı sizlere arkadaşlar. 8077 TL'yi çıkınca 523 TL oluyor benim fark çok az değil mi bir yanlışlık mı var acaba hemen herkese 9100 yatarken 8609 yattı benim.