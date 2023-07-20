Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Temmuz 2023 19:38
Yüksek lisans hangi alanda yapmalıyım?

Yüksek lisans yapmak istiyorum.akademik olarak uniye gitmek zor ama bana hastane içinde en çok katkıyı yapabilecek pozisyonel anlamda bir alanda yapmak istiyorum. Sizin çevrenizde gördüğünüz örnek var mı bu anlamda? Mesela kafamda acil hemşireliği yüksek lisansını yapmak var hem daha belli bir alana odaklı en azından ilerde sadece acil elemanı olarak kalırım.ama dahiliye cerrahi gibi daha geniş alanlar pozisyonda anlamda hastane içinde daha mı faydalı olur fikir veririsiniz?

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