KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 19:56
Anadolu Sigorta Genel Yetenek Sınavı

Arkadaşlar merhaba, Anadolu Sigorta' da uzman yardımcılığı için genel yetenek sınavına gireceğim online olarak. 40 soru 60 dakika demişler mailde. Nasıl hazırlanabilirim sınavda çıkabilecek şeyler neler paylaşabilecek varsa sevinirim. Ve nasıl hazırlanmam gerekir, bu konuda da tavsiyelere açığım.

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