Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Temmuz 2023 20:24
Tıbbi sekreter lisans

3+1 sekreterim lisans çalışma ekonomisi bitirdim bunu eğitime bildirmem gerekir mi maaş farkı olur mu

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