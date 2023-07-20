Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Temmuz 2023 21:33
Ekip uygulaması
Tayin dilekçemizin olumlu olduğunu ekip uygulamasından anlayabilir miyiz? Yani çalıştığımız kurum yeri boşa düşer mi?

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