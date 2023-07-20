Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 21:59
7068 Sayılı Disiplin Kanunu
7068 GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUNU şunları kapsıyor. 7068 sayılı Kanun: 1) Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan memurları, 2) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan a)subay, b)astsubay, c)sözleşmeli subay, d)sözleşmeli astsubay, e)uzman jandarma, f)uzman erbaş, g)sözleşmeli erbaş,h) sözleşmeli er ve I)diğer sınıflardaki memurları kapmaktadır.

memuraday-y
Şef
20 Temmuz 2023 22:16

Eee yani ?

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