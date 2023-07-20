Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 22:11
İl içi çıkanların yapması gerekenler neler?

İl içi tayini çıkan öğretmenler sırasıyla neler yapacak bilen biri bizleri aydınlatabilir mi acaba?

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