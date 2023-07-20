2. İL İÇİ ATAMA YAPILMALIDIR!!

Seçim sebebiyle mayıs ayında 45.000 atama oldu ve il merkezleri dolduruldu. Sonrasında emekliye ayrılanların işlemleri il içi tayinlerine ya hiç yetişmedi ya da kısmen yetişti. Kimisi de ağustos maaşını da alarak emekli olacak şekilde dilekçe verdi - ki bu ekonomik ortamda kimseyi suçlamam bu konuda.

Ancak tüm bunların yarattığı bir mağduriyet var ve bu giderilmeli. 365 puanla 13 yıldır doğu görevi olan bir köyde çalışan bir branş öğretmeniyim. İl içinde benim ilçemden bir tek yer bile açılmadı yine aynı dağ köyünde kaldım. Bir tarafta ilk atamada şehir merkezine yerleşenler, diğer yanda eş özründen en merkezi okullara gelenler ki -yine kendilerine kızmıyorum devlet bu hakkı onlara vermiş onlar da kullanmışlar, kim olsa kullanırdı. Bu gibi plansız atamalar sebebiyle ücra yerlerde çalışan öğretmenlere mağduriyet yaratılıyor.

Burada sorun bu planlamayı yapmayan, yapamayan, umursamayan Meb'de.

Bunu telafi etmek için ağustos ayında emeklilerin tümü ilişik kestikten sonra ikinci kez il içi atama yapılmaldır. Yoksa herkese boncuk dağıtırken ben ve benim gibi yıllarca il içinde olduğu yerde çakılı kalanlara bir kez daha büyük haksızlık yapılmış olur.

Sendikalı değilim, sendikaların kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmediğini bildiğim için hiçbir zaman sendikalı olmadım ancak sarı sendikalar dışında bu işe eğilen olursa onlara üye olmayı düşünebilirim.

Eminim bu durumda olan binlerce öğretmen vardır ve bakanlığı arayıp talep oluşturarak ya da twitter etkinlikleri ile sesimizi duyurabiliriz.