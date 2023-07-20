KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 22:19
Pomem Kontenjan Altı Aday Alınması 30.Dönem

Arkadaşlar grupta şu tarz konuşmalar geçiyor ;

Akademinin açıklanan kontenjandan daha aşağıda aday alacağı iddia ediliyor erkek lisans 6.900 açıklanmıştı 3.500 alınacak diyorlar bu konu hakkında fikri bilgisi olan var mı ?

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