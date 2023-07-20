Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 22:42
Eğitimde yüksek lisansın yapılabileceği alanlar sizce hangileri?

Eğitimden Yüksek lisans yapmak istiyorum. Beni çok zorlamayacak bir alan seçmek istitorum tecrübeli öğrermen arkadaşlarım varsa tezli tezsiz online hangisini ve hangi alanı önerirsiniz?


FiratnL
Şube Müdürü
20 Temmuz 2023 23:12

Takipteyim.

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