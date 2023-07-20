Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Temmuz 2023 22:42
3+1 sonrasi ücretsiz izin

2018 de 3+1 olarak atandım sürem doldu üzerine 1 yıl daha aynı yerde devam ediyorum toplamda ilk atandigimdan bu yana 5 yıldır saglik bakanligi bünyesinde çalışmaktayım ücretsiz izne ayrılmak için 5 kıdem yılı çalışmak gerekiyor bu süreye sozlesmelide çalıştığım dönem dahilmidir değilmidir

Ücretsiz izne ayrılmak istiyorum bilgisi olan yardımcı olabilirmi

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